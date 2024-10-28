"Він зіпсував мені Геловін". Ф'юрі розгнівався на Усика через дату реваншу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі виказав невдоволення датою поєдинку-реваншу. Він звинуватив команду чинного володаря титулів Олександра Усика, що та спеціально створила йому незручності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Ф'юрі каже, що спочатку реванш планували на жовтень і це всіх влаштовувало. Як раптом команда українця стала наполягати на зустрічі в кінці грудня.

"Він фактично відклав матч-реванш. Я сподівався на спокійну підготовку до Геловіну, Ночі Гая Фокса (5 листопада), Різдва та Нового року. Але він усе це мені зіпсував. Тепер у мене залишаться лише три дні на Різдво. Він має за це заплатити!" – розповів британський боксер.

Колишній чемпіон не ставить під сумнів перевагу українця у першому поєдинку, хоча Усик зовсім його не вразив. "Він здобув дуже маленьку перемогу. Втім, перемога на дюйм чи милю – це однаково перемога".

"Циганський Король" не сумнівається в своєму успіху в повторній зустрічі. Він хоче провести ще й третій бій проти Усика.

"Я збираюся впевнено виграти реванш. А потім зійтися в ринзі з Усиком ще раз, щоб відбулася трилогія, – зізнався він. – Я б став єдиним боксером надважкої ваги в історії, у якого було б три трилогії (з Вайлдером, Чісорою та Усиком). Це було б дуже вражаюче".

Бій Усик – Ф'юрі 2: що відомо

Поєдинок відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. В андеркарді свої бої проведуть ще два українських боксери – Сергій Богачук та Денис Берінчик. Останній захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що добиватиметься запровадження відеоповторів у цьому поєдинку. Усик готується до реваншу у тренувальному таборі в іспанській Валенсії. Ф’юрі заявив, що розпочне цілеспрямовану підготовку за шість-сім тижнів до бою.

Усик у першій зустрічі з Ф'юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один проголосував за британця – 114:113.