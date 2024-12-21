Усик - Ф'юрі 2: точна година бою і за скільки можна дивитися

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, у якому українець захищатиме пояси WBA, WBO, а також WBC, відбудеться в рамках грандіозного вечора боксу, що стартує 21 грудня.
РБК-Україна розповідає, о котрій годині на ринг Kingdom Arena у Ер-Ріяді вийдуть боксери і як купити підписку, щоб подивитися поєдинок в Україні онлайн.
Початок боксерського вечора 21 грудня заплановано на 19:00 за київським часом, коли розпочнуться поєдинки андеркарду.
Головний бій між Усиком та Ф'юрі очікується не раніше 01:00 ночі, 22 грудня, за київським часом. Принаймні, їхній минулий двобій у травні цього року розпочався о 01:43. Тому, судячи з усього, вихід боксерів на ринг розпочнеться близько 01:20, а сам гонг про старт першого раунду пролунає через хвилин 15-20.
В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".
Скільки коштують підписки:
Щоб знизити ціну на передплату до -30%, можна підключити її відразу на рік чи два. Ціна залишиться меншою на весь період.
Трансляція Усик - Ф'юрі 2 буде доступна лише після оплати, адже бій буде показаний у форматі PPV.
Оформити будь-яку підписку, яка дасть змогу подивитися бій, можна у розділі "Тарифи" на сайті MEGOGO.
Фото: як дивитися бій на MEGOGO
Пряма трансляція поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі на цій платформі розпочнеться о 18:50.
Дивитися бій можна буде в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".
Також подивитися бій Усик - Ф'юрі 2 можна на глобальній платформі DAZN. Однак перегляд на цьому сервісі коштує 824 грн. Поєдинок коментуватимуть українською мовою.
Поєдинок українця Усика проти британця Ф'юрі за колекцію чемпіонських поясів у надважкій вазі стане яскравим завершенням 2024 року в світі боксу.
Усі новини навколо бою, який називають "поєдинком століття" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми зібрали 9 дуже яскравих і глибоких образів Олександра Усика.