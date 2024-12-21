Усик - Ф'юрі 2: точна година бою і за скільки можна дивитися

О котрій годині початок бою Усик - Ф'юрі 2

Початок боксерського вечора 21 грудня заплановано на 19:00 за київським часом, коли розпочнуться поєдинки андеркарду.

Головний бій між Усиком та Ф'юрі очікується не раніше 01:00 ночі, 22 грудня, за київським часом. Принаймні, їхній минулий двобій у травні цього року розпочався о 01:43. Тому, судячи з усього, вихід боксерів на ринг розпочнеться близько 01:20, а сам гонг про старт першого раунду пролунає через хвилин 15-20.

Як купити підписку, щоб подивитися бій Усик - Ф'юрі 2

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Скільки коштують підписки:

Ціна оптимальної передплати становить 199 грн на місяць

"Максимальна" коштує 399 грн на місяць (перші 10 днів - 149 грн)

Щомісячна абонентська плата за тариф "Спорт" складає 299 грн (перші 10 днів - 149 грн)

Повна ціна передплати "MEGOPACK XL" складає 499 грн на місяць

Щоб знизити ціну на передплату до -30%, можна підключити її відразу на рік чи два. Ціна залишиться меншою на весь період.

Трансляція Усик - Ф'юрі 2 буде доступна лише після оплати, адже бій буде показаний у форматі PPV.

Оформити будь-яку підписку, яка дасть змогу подивитися бій, можна у розділі "Тарифи" на сайті MEGOGO.

Фото: як дивитися бій на MEGOGO

Пряма трансляція поєдинку за звання чемпіона світу у надважкій вазі на цій платформі розпочнеться о 18:50.

Дивитися бій можна буде в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Також подивитися бій Усик - Ф'юрі 2 можна на глобальній платформі DAZN. Однак перегляд на цьому сервісі коштує 824 грн. Поєдинок коментуватимуть українською мовою.

Поєдинок українця Усика проти британця Ф'юрі за колекцію чемпіонських поясів у надважкій вазі стане яскравим завершенням 2024 року в світі боксу.