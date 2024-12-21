Усик - Фьюри 2: точное время боя и за сколько можно смотреть

Во сколько часов начало боя Усик - Фьюри 2

Начало боксерского вечера 21 декабря запланировано на 19:00 по киевскому времени, когда начнутся поединки андеркарда.

Главный бой между Усиком и Фьюри ожидается не раньше 01:00 ночи, 22 декабря, по киевскому времени. По крайней мере, их прошлый поединок в мае этого года начался в 01:43. Поэтому, судя по всему, выход боксеров на ринг начнется около 01:20, а сам гонг о старте первого раунда прозвучит через минут 15-20.

Как купить подписку, чтобы посмотреть бой Усик - Фьюри 2

В Украине прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Сколько стоят подписки:

Цена оптимальной подписки составляет 199 грн в месяц

"Максимальная" стоит 399 грн в месяц (первые 10 дней - 149 грн)

Ежемесячная абонентская плата за тариф "Спорт" составляет 299 грн (первые 10 дней - 149 грн)

Полная цена подписки "MEGOPACK XL" составляет 499 грн в месяц

Чтобы снизить цену на подписку до -30%, можно подключить ее сразу на год или два. Цена останется меньше на весь период.

Трансляция Усик - Фьюри 2 будет доступна только после оплаты, ведь бой будет показан в формате PPV.

Оформить любую подписку, которая позволит посмотреть бой, можно в разделе "Тарифы" на сайте MEGOGO.

Фото: как смотреть бой на MEGOGO

Прямая трансляция поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе на этой платформе начнется в 18:50.

Смотреть бой можно будет в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Также посмотреть бой Усик - Фьюри 2 можно на глобальной платформе DAZN. Однако просмотр на этом сервисе стоит 824 грн. Поединок будут комментировать на украинском языке.

Поединок украинца Усика против британца Фьюри за коллекцию чемпионских поясов в тяжелом весе станет ярким завершением 2024 года в мире бокса.