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Усик – Джошуа. Украинец отреагировал на официальное объявление реванша

Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу Александр Усик лаконично прокомментировал грядущий бой-реванш с британцем Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

Накануне окончательно определили дату поединка. Аравийская Джидда примет бой 20 августа. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO.

"У меня есть цель, с Божьей помощью я выполню свою миссию", – заявил Усик.

Сага с реваншем Усик – Джошуа длится с момента победы украинского боксера в сентябре 2021-го. Тогда он одолел британца, когда-то фактически завершившего карьеру Владимира Кличко, по решению судей и отобрал четыре пояса чемпиона в тяжелом весе.

На профи-ринге Усик провел 19 поединков, в которых он только побеждал (13 раз нокаутом). В то же время Джошуа 26 раз выходил в ринг – 24 победы (22 KO), 2 поражения.

К слову, украинка Цуренко попала в основную сетку Уимблдонского турнира.

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