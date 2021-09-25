Усик - Джошуа: онлайн боя

Сегодня в Лондоне состоится самое ожидаемое боксерское событие 2021 года - украинец Александр Усик будет боксировать с британцем Энтони Джошуа. На кону стоят четыре чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британец.
Онлайн поединка проведет РБК-Украина.
21:30. Боксерский вечер уже начался. Ориентировочно бой украинца и британца начнется около полуночи.
К слову, Джошуа за бой гарантированно заработает 20,5 миллионов долларов, тогда как Усик получит в пять раз меньше - в районе 4 млн.