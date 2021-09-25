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Усик - Джошуа: онлайн боя

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні в Лондоні відбудеться найочікуваніша боксерське подія 2021 року - українець Олександр Усик боксуватиме з британцем Ентоні Джошуа. На кону стоять чотири чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, якими володіє британець.

Онлайн поєдинки проведе РБК-Україна.

21.30. Боксерський вечір вже почався. Орієнтовно бій українця і британця почнеться близько опівночі.

До слова, Джошуа за бій гарантовано заробить 20,5 мільйона доларів, тоді як Усик отримає в п'ять разів менше - в районі 4 млн.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс