Усик – Джошуа. Бой-реванш 20 августа закончился: как это было

Бой-реванш Усик – Джошуа начался в аравийской Джидде после презентации поединка легендарным конферансье Майклом Баффером в 01:14. На кону были чемпионские пояса IBF, WBA, WBO, IBO и вакантный титул The Ring. Бой длился все 12 раундов.

Украинский боксер победил Джошуа по решению судей. Мнения коллегии разделились: 115-113 в пользу британца, 115-113 в пользу украинца и 116-112 в пользу Усика.

Раунд 12. Финальные три минуты получились невероятно напряженными. Джошуа пытался выманить украинца на настоящую потасовку, но Усик не пошел на непрогнозируемое обострение. Зато положился на удары в моменты слабости британца, чтобы собрать очки перед судьями.

Раунд 11. Началась игра на выживание. Оба боксера заметно устали – точность ударов серьезно упала. Но, кажется, Усик отыграл утраченное в ряде предыдущих раундов несколькими попаданиями.

Раунд 10. Британец попытался продлить начатое в предыдущих двух раундах. Однако Усик занял оборону и впоследствии несколькими ударами отплатил Джошуа. А точная двойка украинца изрядно охладила соперника.

Раунд 9. Серия ударов Джошуа заставила украинца искать клинча с оппонентом. В какой-то момент Усик, казалось, потерял землю на ногах. Но полностью концентрацию не растерял и смог устоять.

Раунд 8. Усик вынужден был провести большую часть раунда в обороне. Джошуа добавил мощи своим ударам в корпус украинца. Британский боксер продолжил поиски своего момента, чтобы выбить Усика апперкотом.

Раунд 7. У претендента начал заплывать левый глаз. Усик пытается бить именно туда, чтобы ограничить обзор для соперника. Однако в обороне оба боксера действуют крайне внимательно.

Раунд 6. Джошуа провел мощную атаку, но украинец сумел устоять на ногах и защититься от решающего удара. Впоследствии провел и контратаку – двойка Усика достигла цели и сбила атакующий порыв британского боксера.

Раунд 5. Разведка боем завершилась после первой трети поединка. Соперники изучили тактику друг друга и теперь начали поиск слабых мест в обороне. Однако акцентированных ударов ни Джошуа, ни Усик нанести не смогли.

Раунд 4. Начался серьезный обмен ударами. Усик однажды левой попал по лицу британца, пробив защиту перчатками. Зато Джошуа несколько раз попал в корпус, а выброшенный им апперкот просвистел в сантиметрах от подбородка украинца.

Раунд 3. Первая часть прошла для обоих боксеров в паузе. Отдохнув, Усик и Джошуа приступили к ведению собственной игры каждый. Украинец пытался много двигаться по рингу, чтобы истощить британца. В свою очередь Джошуа однажды изрядно приложился боковым, но украинский боксер успел смягчить удар перчаткой.

Раунд 2. Джошуа несколько раз попытался сбить пыл украинца ударами в живот. Британец успел проверить на "крепость" челюсть Усика. Чемпион ответил еще одним ударом-переводом с корпуса в голову. Но гонг раздался именно тогда, когда стало интереснее.

Раунд 1. Боксеры начали поединок в хорошем темпе, много двигаясь по рингу. Сломя голову в атаку не бросался ни чемпион, ни претендент. И все же один джеб Усика прошел между рук Джошуа. Правда, без последствий для британца.