Усик – Джошуа. Бій-реванш 20 серпня закінчився: як це було

Бій-реванш Усик – Джошуа розпочався в аравійській Джидді після презентації поєдинку легендарним конферансьє Майклом Баффером о 01:14. На кону були чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring. Бій тривав усі 12 раундів.

Український боксер переміг Джошуа за рішенням суддів. Думки колегії розділилися: 115-113 на користь британця, 115-113 на користь українця і 116-112 на користь Усика.

Раунд 12. Фінальні три хвилини вийшли неймовірно напруженими. Джошуа намагався виманити українця на справжню бійку, але Усик не пішов на непрогнозоване загострення. Натомість поклався на удари в моменти слабкості британця, щоб зібрати очки перед суддями.

Раунд 11. Розпочалася гра на виживання. Обидва боксери помітно втомилися – точність ударів серйозно впала. Та, здається, Усик відіграв втрачене в низці попередніх раундів кількома влучаннями.

Раунд 10. Британець спробував продовжити започатковане в попередніх двох раундах. Однак, Усик зайняв оборону та згодом кількома ударами відплатив Джошуа. А точна двійка українця неабияк остудила суперника.

Раунд 9. Серія ударів Джошуа змусила українця шукати клінчу з опонентом. У якийсь момент Усик, здавалося, втратив землю під ногами. Але повністю концентрацію не розгубив і зумів встояти.

Раунд 8. Усик змушений був провести більшу частину раунду в обороні. Джошуа додав міцності своїм ударам у корпус українця. Британський боксер продовжив пошуки свого моменту, щоб вибити Усика аперкотом.

Раунд 7. У претендента почало запливати ліве око. Усик намагається бити саме туди, щоб обмежити оглядовість для суперника. Проте, в обороні обидва боксери діють вкрай уважно.

Раунд 6. Джошуа провів потужну атаку, та українець зумів встояти на ногах і захиститися від вирішального удару. Згодом провів і контратаку – двійка Усика досягла цілі й збила атакувальний порив британського боксера.

Раунд 5. Розвідка боєм завершилася після першої третини поєдинку. Суперники вивчили тактику один одного й відтепер розпочали пошук слабких місць в обороні. Однак, акцентованих ударів ні Джошуа, ні Усик завдати не змогли.

Раунд 4. Розпочався серйозний обмін ударами. Усик одного разу лівою влучив по обличчю британця, пробивши захист рукавичками. Натомість Джошуа кілька разів влучив у корпус, а викинутий ним аперкот просвистів за сантиметри від підборіддя українця.

Раунд 3. Перша частина промайнула для обох боксерів у паузі. Перепочивши, Усик і Джошуа взялися до ведення власної гри кожен. Українець намагався багато рухатися по рингу, щоб виснажити британця. Натомість Джошуа одного разу добряче приклався боковим, але український боксер встиг пом'якшити удар рукавичкою.

Раунд 2. Джошуа кілька разів спробував збити запал українця ударами в живіт. Британець встиг перевірити на "міцність" щелепу Усика. Чемпіон відповів ще одним ударом-переведенням із корпуса на голову. Але гонг пролунав саме тоді, коли стало цікавіше.

Раунд 1. Боксери розпочали двобій у непоганому темпі, багато рухаючись по рингу. Стрімголов до атаки не кидався ні чемпіон, ні претендент. Та все ж один джеб Усика пройшов поміж рук Джошуа. Щоправда, без наслідків для британця.