Усик – Дюбуа. Українець влаштував битву поглядів із британцем: відео

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Чемпіон WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери поспілкувалися з пресою і попозували для фотографів для просування бою. Головною подією стала битва поглядів.

Напередодні Усик і Дюбуа потренувалися під відкритим небом у Вроцлаві. Британський боксер попрацював "на лапах" із тренером Чарльзом. Натомість українець пожонглював, пострибав на скакалці та виконав фізичні вправи.

Дюбуа – 25-річний професіонал із англійського Грінвіча. На топ-рівні він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джойса в 2020 році.