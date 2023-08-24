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Усик – Дюбуа. Українець влаштував битву поглядів із британцем: відео

Фото: Даніель Дюбуа та Олександр Усик вийдуть у ринг 26 серпня (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Володар чемпіонських поясів Олександр Усик узяв участь у традиційній битві поглядів перед поєдинком проти обов'якзового претендента від Усесвітньої боксерської асоціації Даніеля Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine Boxing.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Чемпіон WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери поспілкувалися з пресою і попозували для фотографів для просування бою. Головною подією стала битва поглядів.

Напередодні Усик і Дюбуа потренувалися під відкритим небом у Вроцлаві. Британський боксер попрацював "на лапах" із тренером Чарльзом. Натомість українець пожонглював, пострибав на скакалці та виконав фізичні вправи.

Дюбуа – 25-річний професіонал із англійського Грінвіча. На топ-рівні він провів 20 поєдинків, у яких здобув 19 перемог (18 – нокаутом). Єдиної поразки британець зазнав від співвітчизника Джойса в 2020 році.

 

 

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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