Усик – Дюбуа. Топ-промоутер знайшов "докази" упередженості рефері

Промоутер укотре став на захист британця в ситуації з ударом нижче пояса українця. Він досі не відмовився від намірів опротестувати результат бою проти чемпіона.

"Рефері помилився. Цей удар був легітимним. Рефері навіть не задумався про це. Він просто сказав "удар нижче пояса". І автоматично надав йому 3 хвилин 46 секунд часу на відновлення, що значно більше за раунд", – заявив Воррен.

На думку відомого промоутера, Пабон неправильно оцінив ситуацію. Іменитий посередник пригадав схожий епізод із бою-реваншу Усика проти британця Джошуа торік. Воррен упевнений, що пуерто-риканець вдруге допоміг українцю в кризовий момент.

"Рішення рефері на 100% було неправильним. Він не інструктував бійців чи принаймні неправильно пояснив Дюбуа чи обом боксерам правила, тож він зробив помилку", – резюмував промоутер.

Напередодні WBA оголосила свій вердикт щодо суперечливого епізоду в 5-му раунді протистояння Усика та Дюбуа. Рішення рефері Пабона визнали правильним. Український боксер зберіг чемпіонський пояс за версією WBA, а також низки інших організацій.