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Усик – Дюбуа. Легендарний конферансьє заводитиме публіку супербою у хевівейті

Фото: Майкл Баффер поповнив зірковий склад бою у Вроцлаві (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Культовий ринг-анонсер Майкл Баффер працюватиме на прийдешньому поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Даніелем Дюбуа в Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter конферансьє.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Баффер вилетів із Лос-Анджелеса до Європи. 78-річний американець готуватиме глядачів до головної страви великого боксерського вечора. Конферансьє став усесвітньовідомим завдяки характерній манері оголошення боксерів і фірмовій фразі Let’s get ready to rumble! перед стартовим гонгом.

Вислів, що став коронним, Баффер почав використовувати на початку 80-х. У 1992 році він запатентував його та використовує різні варіації фрази в рекламних цілях. Окрім того, американець працював анонсером і в інших видах спорту, зокрема в хокеї та автоперегонах.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.

 

 

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Олександр УсикБокс