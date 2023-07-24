UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Дюбуа. Другий українець потрапив в андеркард бою в хевівейті

Автор: Антон Федорців

Український боксер Дмитро Митрофанов вийде в ринг під час боксерського вечора, головною подією якого стане поєдинок у хевівейті між його співвітчизником Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Перед цим боєм Митрофанов зустрінеться з британцем Хамзою Ширазем. На кону стоятиме титул WBC Silver у середній вазі, який контролює суперник українця. Шираз провів на профі-рингу 17 поєдинках, у яких лише перемагав. Зокрема, 13 боїв британський боксер закінчив нокаутом.

Натомість статистика Митрофанова в професіоналах гірша. Уродженець Чернігова 13 разів перемагав (6 нокаутів) і одного разу звів поєдинок унічию. Востаннє 33-річний українець виходив у ринг навесні, здолавши венесуельця Родрігеса за очками.

Хто такий Дмитро Митрофанов

Народився у Чернігові, рано втратив обох батьків і виховувався в школі-інтернаті. Боксом почав займатися в підлітковому віці.

Вершиною кар'єри в любителях став тріумф на Універсіаді-2013 у російській Казані. У 2010-2014 рр. змагався у Всесвітній серії боксу. Захищав кольори команд "Мехіко-Сіті Геррерос" і "Українські отамани".

Перейшов у професіонали після невдалого виступу на Олімпійських іграх-2016. У дебютному поєдинку здолав непереможного американця Меддокса нокаутом у четвертому раунді. У 2020-му завоював титул WBO Oriental у першій середній вазі.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс