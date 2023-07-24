Усик – Дюбуа. Другий українець потрапив в андеркард бою в хевівейті

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Перед цим боєм Митрофанов зустрінеться з британцем Хамзою Ширазем. На кону стоятиме титул WBC Silver у середній вазі, який контролює суперник українця. Шираз провів на профі-рингу 17 поєдинках, у яких лише перемагав. Зокрема, 13 боїв британський боксер закінчив нокаутом.

Натомість статистика Митрофанова в професіоналах гірша. Уродженець Чернігова 13 разів перемагав (6 нокаутів) і одного разу звів поєдинок унічию. Востаннє 33-річний українець виходив у ринг навесні, здолавши венесуельця Родрігеса за очками.

Хто такий Дмитро Митрофанов

Народився у Чернігові, рано втратив обох батьків і виховувався в школі-інтернаті. Боксом почав займатися в підлітковому віці.

Вершиною кар'єри в любителях став тріумф на Універсіаді-2013 у російській Казані. У 2010-2014 рр. змагався у Всесвітній серії боксу. Захищав кольори команд "Мехіко-Сіті Геррерос" і "Українські отамани".

Перейшов у професіонали після невдалого виступу на Олімпійських іграх-2016. У дебютному поєдинку здолав непереможного американця Меддокса нокаутом у четвертому раунді. У 2020-му завоював титул WBO Oriental у першій середній вазі.