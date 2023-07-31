Усик – Дюбуа. Черговий українець поповнив андеркард бою в хевівейті

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Перед головним боєм Харциз зустрінеться з поляком Конрадом Чайковскі. Для 26-річного українця звітний поєдинок стане лише третім на профі-рингу. Раніше він переміг нокаутом двох співвітчизників Чайковскі – Веселовскі та Рандишека.

Натомість суперник Харциза проведе четвертий бій у професіоналах. Розпочав виступи він із нічиєї з поляком Туреком, а потім здолав ще двох співвітчизників – Дудзя та Свідерскі. У першому випадку Чайковскі виграв за рішенням суддів, а другого суперника нокаутував.

Раніше в андеркард бою Усика потрапили й інші українці. Компанію Харцизу складуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов і Олександр Соломенніков. Усі вони – клієнти K2 Promotions.

Хто такий Ярослав Харциз

Уродженець Харкова, змагається у легкій та першій напівсередній вагах. Багаторазовий чемпіон України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо зазнав поразки в першому раунді змагань від азербайджанця Челебієва. Цьогоріч брав участь у Європейських іграх, де в 1/16 фіналу поступився німцю Гансену. Виступи в аматорському боксі наразі поєднує зі спробами закріпитися на профі-рингу.

У січні цьогоріч підписав контракт із K2 Promotions. Дебютував на професіональному рівні навесні.