Усик – Дюбуа. Британець розкрив план на суперпоєдинок у хевівейті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24/7 .

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Дюбуа зібрався здобути дострокову перемогу над українцем. За його словами, Усик – яскравий представник аматорського стилю, який поєднав роботу ногами та багато іншого. Щоб здолати чемпіона за версіями WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring, британський боксер прагне нав'язати жорсткий бій.

"Треба залякати його. Це мій план. Необхідно завдавати багато ударів. Бити в руки, плечі, голову, все, що вище талії. Я вже в бойовому настрої. Це все разом матиме значення у ніч бою", – розповів Дюбуа.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.