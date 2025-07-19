Усик Дюбуа 2: Лапін на "Вемблі" захистив пояси

28-річний українець Даніель Лапін в бою проти британця Льїса Едмондсона захистив свої титули IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. Поєдинок проходив в Лондоні, на арені "Вемблі" в рамках вечора Усик – Дюбуа 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Бій суперників з однаковим рекордом

Таке зустрічається нечасто. На рингу протистояли один одному два опонента, що мали майже однакові показники в кар'єрі.

І Лапін, і Едмондсои встигли провести в профі по 11 поєдинків та у всіх них перемогли. От тільки відсоток нокаутів в українця був трохи кращим – 4 проти 3-х у суперника.

Лапін вдруге боксував у Британії та Лондоні. Попередній бій на островах він провів на арені "Тоттенхем" у рамках андеркарду першого поєдинку Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Тоді українець за очками здолав поляка Павела Марцинюка.

Едмондсон, у свою чергу, ще ніколи не проводив поєдинків за межами рідної країни. Тому, в цьому плані, в нього була невелика перевага.

Як Лапін вирвав перемогу

На кону в поєдинку стояли пояси IBF Intercontinental та WBA Continental, які привіз у Лондон Лапін. Бій був розрахований на 10 раундів.

Перші два раунди залишились за Лапіним. Українець класно рухався на ногах, а завдяки високому зросту, йому вдавалося тримаються на дальній дистанції та легко уникати атак суперника.

Проте, починаючи з 3-го Едмондсон вирівняв бій. Він активно пірнав під руки українця і виходив на ближню дистанцію. Завдяки цьому британцю вдалося нанести декілька неприємних ударів. Суперник Лапіна був дуже заряджений на боротьбу. Він так активно натискав, що одного разу ледь не виштовхав українця за канати рингу.

У подальших раундах Лапін виглядав стомленим і часто промахувався. Здавалось, все йде до перемоги британця. Проте, в заключних періодах українець перехопив ініцативу та зумів переконати суддів у своїй невеликій, але перевазі. Два арбитри віддали перемогу Лапіну, один зафіксував нічию.

Українець виграв свій 12-й поєдинок у профі та зберіг пояси.