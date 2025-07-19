Усик - Дюбуа 2: Лапин на "Уэмбли" защитил пояса

28-летний украинец Даниэль Лапин в бою против британца Льиса Эдмондсона защитил свои титулы IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе. Поединок проходил в Лондоне, на арене "Уэмбли" в рамках вечера Усик - Дюбуа 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Бой соперников с одинаковым рекордом

Такое встречается нечасто. На ринге противостояли друг другу два оппонента, имевшие почти одинаковые показатели в карьере.

И Лапин, и Эдмондсои успели провести в профи по 11 поединков и во всех них победили. Вот только процент нокаутов у украинца был немного лучше - 4 против 3-х у соперника.

Лапин во второй раз боксировал в Британии и Лондоне. Предыдущий бой на островах он провел на арене "Тоттенхэм" в рамках андеркарда первого поединка Александра Усика против Энтони Джошуа. Тогда украинец по очкам одолел поляка Павела Марцинюка.

Эдмондсон, в свою очередь, еще никогда не проводил поединков за пределами родной страны. Поэтому, в этом плане, у него было небольшое преимущество.

Как Лапин вырвал победу

На кону в поединке стояли пояса IBF Intercontinental и WBA Continental, которые привез в Лондон Лапин. Бой был рассчитан на 10 раундов.

Первые два раунда остались за Лапиным. Украинец классно двигался на ногах, а благодаря высокому росту, ему удавалось держатся на дальней дистанции и легко избегать атак соперника.

Однако, начиная с 3-го Эдмондсон выровнял бой. Он активно нырял под руки украинца и выходил на ближнюю дистанцию. Благодаря этому британцу удалось нанести несколько неприятных ударов. Соперник Лапина был очень заряжен на борьбу. Он так активно нажимал, что однажды едва не вытолкал украинца за канаты ринга.

В последующих раундах Лапин выглядел уставшим и часто промахивался. Казалось, все идет к победе британца. Однако, в заключительных периодах украинец перехватил инициативу и сумел убедить судей в своем небольшом, но преимуществе. Два арбитра отдали победу Лапину, один зафиксировал ничью.

Украинец выиграл свой 12-й поединок в профи и сохранил пояса.