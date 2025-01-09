"Усик, дай реванш": назвали найбільш очікуваний поєдинок 2025 року

Щодо суперника Українця, більшість фахівців зійшлись на думці, що ним повинен стати чинний чемпіон світу IBF – британець Даніель Дюбуа.

Експерти зазначають, що британець провів чудовий 2024 рік, який вивів його на новий рівень. Дві впевнені перемоги над хорватом Філіпом Хрговічем та співвітчизником Ентоні Джошуа, завойований чемпіонський пояс зробили його без перебільшення зірковим бійцем хевівейту. І навіть той факт, що титул IBF Усик віддав претендентам без бою, не зменшує здобутків Дюбуа. Тому, як вважають фахівці, вимога британця дати йому реванш – більш ніж справедлива.

"Усик і Дюбуа вже билися одного разу, і українець переміг нокаутом у дев'ятому раунді. У тому бою виникла невелика суперечка, коли Дюбуа, здавалося, заробив нокдаун ударом по корпусу, але рефері визнав його ударом нижче поясу. Драматизму було настільки багато, що після перемоги Усика в бою-реванші з Ф'юрі Дюбуа вийшов на ринг і зажадав реваншу, цього разу за беззаперечний титул чемпіона. Це буде найкращий бій у надважкій вазі у 2025 році", – впевнені експерти.

Топ-5 найбільш очікуваний боїв 2025 року за версією CBS Sports.

Олександр Усик – Даніель Дюбуа – надважка вага Давід Бенавідес чи Девід Моррель – Артур Бетербієв чи Дмітрій Бівол – напівважка Теофімо Лопес – Раян Гарсія – перша напівсередня Джервонта Девіс – Шакур Стівенсон – легка Наоя Іноуе – Дзюнто Накатані – друга найлегша

Бій Усик – Дюбуа: що відомо

Поєдинок відбувся 23 серпня 2023 року у польському Вроцлаві. Усик захищав титули WBA-Super, WBO та IBF у надважкій вазі проти обов'язкового претендента за версією WBA – Дюбуа.

Бій був розрахований на 12 раундів. У 5-му, після атаки Дюбуа, Усик опинився на настилі рингу. Одначе суддя нокдаун не зарахував, розцінивши, що британець завдав удару нижче поясу та дав українцю час на відновлення.

У 8-му раунді, пропустивши атаку, британець опинився в першому нокдауні. А в наступному – після другого нокдауну рефері зупинив поєдинок. На цей час Усик лідирував на картах усіх суддів: двоє віддавали йому перевагу з рахунком – 79:72, а третій – 78:73.

Після бою Дюбуа заявив, що його атака у 5-му раунді була здійснена за правилами. Тому Усику треба було зарахувати нокаут.