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Онук Мухаммеда Алі розігріє публіку перед поєдинком українського чемпіона

Нью-Йорк, Четвер 09 січня 2025 13:08
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Онук Мухаммеда Алі розігріє публіку перед поєдинком українського чемпіона Фото: Денис Берінчик (x.com/trboxing)
Автор: Андрій Костенко

Промоутерська компанія Top Rank, яка займається організацією бою між чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі українцем Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом, оголосила всі поєдинки андеркарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram компанії.

Боксерське шоу відбудеться 14 лютого у американському Нью–Йорку. Берінчик, який здобув титул у травні минулого року, вперше вийде на його захист.

В андеркарді відбудеться сім боїв. Серед них особливої уваги заслуговує повернення на ринг перспективного боксера суперважкої ваги – американця Джареда Андерсона. У своєму попередньому поєдинку він несподівано поступився Мартіну Баколе з ДР Конго. Цього разу Андерсон зустрінеться з греком Маріосом Колліасом.

Також глядачі побачать бій Ніко Алі Волша. Онук легендарного Мухаммеда Алі виступає в середній вазі. На профі-ринзі він здобув 8 перемог (5 нокаутів) та одного разу поступився. Суперника Волша у поєдинку 14 лютого оголосять пізніше.

Список боїв в андеркарді шоу Берінчик – Девіс

  • Ксандер Заяс (Пуерто-Ріко) – Слава Шпомер (Німеччина)
  • Джаред Андерсон (США) – Маріос Колліас (Греція)
  • Роан Поланко (Домініканська республіка) – Жан Карлос Торрес (Пуерто-Ріко)
  • Віто Мельніцкі (США) – Коннор Койл (Ірландія)
  • Абдулла Мейсон (США) – Мануель Хаймес (США)
  • Деланте Джонсон (США) – Кейшон Торлер (США)
  • Ніко Алі Волш (США) – суперника оголосять пізніше

Онук Мухаммеда Алі розігріє публіку перед поєдинком українського чемпіона

Бій Берінчик – Девіс: що відомо

Берінчик здобув титул чемпіона світу WBO в легкій вазі 18 травня 2024 року, сенсаційно здолавши в американському Сан-Дієго мексиканця Емануеля Наваррете. Перемогу присудили роздільним рішенням суддів. Один представник колегії віддав перевагу мексиканцю – 116:112. Двоє інших українцю – 115:113 та 116:112. Усього на профі-ринзі Берінчик провів 19 поєдинків і у всіх переміг (9 разів з нокаутом).

Девіс отримав шанс не чемпіонський бій, захистивши в листопаді свій титул WBO Intercontinental. Він нокаутував аргентинця Густаво Лемоса. У професіональному боксі американець провів 14 боїв, у яких здобув 13 перемог (12 – нокаутом). Ще один поєдинок значиться таким, що не відбувся.

Раніше промоутер розповів про майбутній бій Усика проти австралійця Опетаї.

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WBO Бокс Денис Беринчик
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