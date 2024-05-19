Усик – чемпіон! Топ-5 найважливіших перемог українця, що сколихнули світ: відео

Вітчизняний боксер дебютував на профі-рингу в 2013 році. Першим суперником олімпійського чемпіона став маловідомий мексиканець Феліпе Ромеро, а бій відбувся в столичному Палаці спорту. Тоді та впродовж п'яти наступних років Усик виступав у першій важкій вазі.

У п'ятому поєдинку в професіоналах українець завоював перший титул – тимчасового інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. По-справжньому вагомий пояс Усик одягнув у вересні 2016-го, здолавши за одностайним рішенням суддів поляка Кшиштофа Гловацкі. Так уродженець Криму став повноцінним чемпіоном WBO.

Далі Усику знадобилося ще два роки, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. Від подальшого перебування в цій ваговій категорії український боксер переваг не бачив, тож пішов підкорювати хевівейт. І досягнув поставленої мети за якихось 5,5 років!..

5. Олександр Усик – Чазз Візерспун (2019)

Після п'яти років виступів у крузервейті українець вирішив спробувати сили в надважкій категорії. Усик домовився про бій з французом Карлосом Такамом, але двічі зазнав травм. Зрештою, поєдинок зірвався, і новим суперником став нідерландський боксер Тайрон Спонг, але перед боєм провалив допінг-тест. Тож довелося екстрено кликати ветерана Чазза Візерспуна. Усик домінував упродовж усього поєдинку, завдав десятків ударів і дебютував у надважкій вазі технічним нокаутом після 7-го раунду.

4. Олександр Усик – Мурат Гассієв (2018)

Абсолютного "хліба" вітчизняний боксер покуштував ще в першій важкій вазі. Та перемога з категорії надпринципових. Усик не просто побив росіянина, а ще й зробив це в лігві ворога – на московському "Олімпійском". Українець методично гамселив опонента, а все на що спромігся Гассієв – не впасти на підлогу за 12 раундів. Однак, у підрахунку очок суддівською трійкою російський боксер не мав сподівань. Перевага Усика була тотальною, тож він безапеляційно став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

3. Олександр Усик – Тоні Беллью (2018)

Перед переходом у хевівейт Усик провів непростий бій проти британця. Сценарій поєдинку – справжній трилер. Беллью виглядав ефективнішим у стартових раундах і йшов у лідерах за суддівськими нотатками. Усик змушений був піти на нестандартні рішення. У 8-му раунді українець провів кілька вдалих комбінацій, намацуючи слабкі місця в обороні опонента. Зрештою, український чемпіон серією ударів відправив Беллью в нокаут і на білому коні переможця влетів у надважку вагу.

2. Ентоні Джошуа – Олександр Усик (2021)

Уже третій поєдинок українця в новій ваговій категорії став чемпіонським. Усик вийшов у ринг проти іншого олімпійського чемпіона. Джошуа на той час контролював пояси WBA, WBO, IBF та IBO. Саме британець був фаворитом, але український боксер заволодів ініціативою з перших раундів. У фінальних же Джошуа був геть знесилений та лише дивом уник нокауту. Судді були безжальними до чемпіона – вся трійка віддала перемогу Усику та запустила зворотний відлік до ролі абсолюта.

1. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі (2024)

Імовірно, найважчий поєдинок за всю кар'єру чемпіона. "Циганський Король" довів, що поруч із почуттям гумором наділений неабиякими боксерськими навичками. Ініціатива впродовж бою кілька разів переходила від кулаків одного до іншого. Вирішальний же епізод трапився в 9-му раунді, коли Усик упіймав Ф'юрі та цілою серією потужних ударів відправив на канати. Рефері трохи підіграв британцю, відтягнувши підрахунок десяти секунд. Утім, на двох із трьох суддів нокдаун справив враження.