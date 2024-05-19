Усик – чемпион! Топ-5 важнейших побед украинца, всколыхнувших мир: видео

Отечественный боксер дебютировал на профи-ринге в 2013 году. Первым соперником олимпийского чемпиона стал малоизвестный мексиканец Фелипе Ромеро, а бой состоялся в столичном Дворце спорта. Тогда и в течение пяти последующих лет Усик выступал в первом тяжелом весе.

В пятом поединке в профессионалах украинец завоевал первый титул – временного интерконтинентального чемпиона по версии WBO. По-настоящему весомый пояс Усик надел в сентябре 2016-го, одолев по единогласному решению судей поляка Кшиштофа Гловацки. Так уроженец Крыма стал полноценным чемпионом WBO.

Дальше Усику понадобилось еще два года, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте. От дальнейшего пребывания в этой весовой категории украинский боксер преимуществ не видел, поэтому ушел покорять хевивейт. И достиг поставленной цели каких-то 5,5 лет спустя!..

5. Александр Усик – Чазз Уизерспун (2019)

После пяти лет выступлений в крузервейте украинец решил попробовать силы в сверхтяжелой категории. Усик договорился о бое с французом Карлосом Такамом, но дважды получил травмы. В конце концов поединок сорвался, и новым соперником стал нидерландский боксер Тайрон Спонг, но перед боем провалил допинг-тест. Пришлось экстренно звать ветерана Чазза Уизерспуна. Усик доминировал на протяжении всего поединка, нанес десятки ударов и дебютировал в сверхтяжелом весе техническим нокаутом после 7-го раунда.

4. Александр Усик – Мурат Гассиев (2018)

Абсолютного "хлеба" отечественный боксер отведал еще в первом тяжелом весе. Та победа из категории сверхпринципиальных. Усик не просто избил россиянина, но еще и сделал это в логове врага – на московском "Олимпийском". Украинец методически метелил оппонента, а все на что сподобился Гассиев – не упасть на пол за 12 раундов. Однако в подсчете очков судейской тройкой у российского боксера не было надежд. Преимущество Усика было тотальным, и он безапелляционно стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

3. Александр Усик – Тони Беллью (2018)

Перед переходом в хевивейт Усик провел непростое сражение против британца. Сценарий поединка – настоящий триллер. Беллью выглядел эффективнее в стартовых раундах и шел в лидерах по судейским заметкам. Усик вынужден был пойти на нестандартные решения. В 8-м раунде украинец провел несколько удачных комбинаций, нащупывая слабые места в обороне оппонента. В конце концов, украинский чемпион серией ударов отправил Беллью в нокаут и на белом коне победителя влетел в супертяжелый вес.

2. Энтони Джошуа – Александр Усик (2021)

Уже третий поединок украинца в новой весовой категории стал чемпионским. Усик вышел в ринг против другого олимпийского чемпиона. Джошуа в то время контролировал пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Именно британец был фаворитом, но украинский боксер завладел инициативой с первых раундов. В финальных же Джошуа был совершенно обессилен и только чудом избежал нокаута. Судьи были безжалостны к чемпиону – вся тройка отдала победу Усику и запустила обратный отсчет к статусу абсолюта.

1. Александр Усик – Тайсон Фьюри (2024)

Вероятно, самый тяжелый поединок за всю карьеру чемпиона. "Цыганский Король" доказал, что рядом с чувством юмором наделен незаурядными боксерскими навыками. Инициатива на протяжении боя несколько раз переходила от кулаков одного к другому. Решающий эпизод случился в 9-м раунде, когда Усик поймал Фьюри и целой серией мощных ударов отправил на канаты. Рефери чуть-чуть подыграл британцу, оттянув подсчет десяти секунд. Впрочем, на двоих из трех судей нокдаун произвел впечатление.