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Усик - Білями: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    10.11.2018 - 18:08
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)

Фахівці вважають фаворитом українського боксера

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик проведе перший захист титулів у бою з британцем Тоні Беллью. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтері". На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку вважається українець.

10 листопада 23:30
Манчестер, стадіон Manchester Arena

 

Букмекери на перемогу Усика приймають ставки з коефіцієнтом 1,14. Успіх Беллью оцінюється в 5,5, а нічия - в 26,0.

Нагадаємо, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Беллью.

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