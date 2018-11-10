Усик - Білями: прогноз букмекерів

Фото: Усик - Беллью (facebook.com/K2Ukraine)

Фахівці вважають фаворитом українського боксера

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик проведе перший захист титулів у бою з британцем Тоні Беллью. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтері". На думку букмекерів, фаворитом цього поєдинку вважається українець.

10 листопада 23:30

Манчестер, стадіон Manchester Arena

Букмекери на перемогу Усика приймають ставки з коефіцієнтом 1,14. Успіх Беллью оцінюється в 5,5, а нічия - в 26,0.

Нагадаємо, промоутерська компанія Matchroom Boxing представила офіційний проморолик бою Усик - Беллью.