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Усик - Беллью: анонс боя

Новости » Спорт    10.11.2018 - 11:52
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/MatchroomBoxing)
Фото: Усик - Беллью (facebook.com/MatchroomBoxing)

Готовимся к поединку, в котором украинец проведет первую защиту титулов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет первую защиту титулов в бою с британцем Тони Беллью. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в 23:30, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является украинец.

10 ноября 23:30
Манчестер, стадион Manchester Arena

 

За день до поединка боксеры прошли процедуру финального взвешивания. Украинец оказался немного легче соперника - 89,811 кг против 90,265 кг. Оба бойца уложились в первую тяжелую весовую категорию, которая допускает вес до 90,718 кг.

Усик младше Тони на 4 года и провел почти вдвое меньше его боев на профессиональном ринге. В украинском за плечами 15 поединков, 11 из которых нокаутом. Беллью выиграл 30 боев из 33 (20 - нокаутом), два проиграл и один свел вничью.

Усик - Беллью: анонс боя

 

Поединок обслужит британец Терри О’Коннор. Обычно поединки в Британии обслуживают местные специалисты, назначаемые Британским советом по контролю над боксом, но зарубежные боксеры имеют возможность запросить рефери из нейтральной страны. Однако Усик не стал обращаться с такой просьбой.

В андеркарте в ринг выйдет другой украинский боксер Дмитрий Митрофанов, для которого это будет только третий бой на профиринге. Соперником Дмитрия будет чемпион Голландии в среднем весе Джино Кантер.

Весь список поединков вечера бокса в Манчестере 10 ноября:

Александрос Картозия (6-1-0) - ТВА
Дмитрий Митрофанов (2-0-0) - Джино Кантерс (5-2-0)
Сэм Хайд (13-0-1) - Ричард Риакпоре (7-0-0)
Дэвид Аллен (15-4-2) - Ариель Эстебан Бракамонте (8-1-0)
Джош Келли (7-0-0) - Вальтер Фабиан Кастильо (13-2-0)
Рики Бернс (42-7-1) - Скотт Кардл (23-2-1)
Энтони Кролла (33-6-3) - Дауд Йордан (38-3-0)
Александр Усик (15-0-0) - Тони Беллью (30-2-1)

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