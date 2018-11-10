Усик - Беллью: анонс бою

Фото: Усик - Беллью (facebook.com/MatchroomBoxing)

Готуємося до поєдинку, в якому українець проведе перший захист титулів

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик проведе перший захист титулів у бою з британцем Тоні Беллью. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна о 23:30, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтері". На думку букмекерів, фаворитом протистояння є українець.

10 листопада 23:30

Манчестер, стадіон Manchester Arena

За день до поєдинку боксери пройшли процедуру фінального зважування. Українець виявився трохи легшим суперника - 89,811 кг проти 90,265 кг. Обидва бійці вклалися в першу важку вагову категорію, яка допускає вага до 90,718 кг.

Усик молодший за Тоні на 4 роки і провів майже удвічі менше за нього боїв на професійному ринзі. У українця за плечима 15 поєдинків, 11 з яких нокаутом. Беллью виграв 30 боїв з 33 (20 - нокаутом), два програв і один звів у нічию.

Поєдинок обслуговуватиме британець Террі О'Коннор. Зазвичай поєдинки в Британії обслуговують місцеві фахівці, які призначаються Британською радою з контролю над боксом, але зарубіжні боксери мають можливість запросити рефері з нейтральної країни. Однак Усик не став звертатися з таким проханням.

В андеркарті в ринг вийде інший український боксер Дмитро Митрофанов, для якого це буде тільки третій бій на профірингу. Суперником Дмитра буде чемпіон Голландії в середній вазі Джино Кантер.

Весь список поєдинків вечора боксу в Манчестері 10 листопада:

Александрос Картозія (6-1-0) - ТВА

Дмитро Митрофанов (2-0-0) - Джино Кантерс (5-2-0)

Сем Хайд (13-0-1) - Річард Ріакпоре (7-0-0)

Девід Аллен (15-4-2) - Аріель Естебан Бракамонте (8-1-0)

Джош Келлі (7-0-0) - Вальтер Фабіан Кастільо (13-2-0)

Ріки Бернс (42-7-1) - Скотт Кардла (23-2-1)

Ентоні Кролла (33-6-3) - Дауд Йордан (38-3-0)

Олександр Усик (15-0-0) - Тоні Беллью (30-2-1)