Для усіх виплат: ПриватБанк випусив єдину банківську карту для державних програм

Державний ПриватБанк відкрив випуск нової цифрової картки Дія.Картка. Вона призначення для отримання виплат за різними державними програмами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.
За даними пресслужби, Дія.Картка - це універсальна банківська картка, яка дозволяє відкривати рахунки для отримання виплат за різними державними програмами.
"Відтепер не потрібно буде відкривати окремі картки для кожної державної програми. Достатньо мати одну Дія.Картку, у межах якої відкривати окремі рахунки для виплат за наступними державними програмами", - йдеться в повідомленні.
Першою програмою, виплати за якою можна отримати на Дія.Картку є програма єКнига. Українці, яким цього року виповнилося 18 років, можуть отримати на неї виплати на книжки українською мовою за програмою єКнига та додатково мати від банку кешбек 10% за оплати цією карткою.
Отримані кошти програми єКнига у розмірі 908,40 грн можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.
Нагадаємо, Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Ті, кому цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.
Також українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".