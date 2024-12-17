Для усіх виплат: ПриватБанк випусив єдину банківську карту для державних програм

За даними пресслужби, Дія.Картка - це універсальна банківська картка, яка дозволяє відкривати рахунки для отримання виплат за різними державними програмами.

"Відтепер не потрібно буде відкривати окремі картки для кожної державної програми. Достатньо мати одну Дія.Картку, у межах якої відкривати окремі рахунки для виплат за наступними державними програмами", - йдеться в повідомленні.

Першою програмою, виплати за якою можна отримати на Дія.Картку є програма єКнига. Українці, яким цього року виповнилося 18 років, можуть отримати на неї виплати на книжки українською мовою за програмою єКнига та додатково мати від банку кешбек 10% за оплати цією карткою.

Отримані кошти програми єКнига у розмірі 908,40 грн можна використати на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.