В усіх сферах життя: Уряд схвалив програму розвитку української мови

Уряд схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури.
Програма передбачає спецпроєкти:
- подолання наслідків лінгвоциду державної мови та заходи з відновлення функціонування української мови на деокупованих територіях;
- інформаційні кампанії та інші заходи з промоції української мови в Україні та світі;
- удосконалення рівня володіння та викладання української мови педагогічними працівниками.
Документом зафіксовано, що українська мова – це мова надання публічних послуг. До 2030 року 100 % держслужбовців та посадових осіб мають володіти державною мовою, надавати нею публічні послуги і здійснювати публічні комунікації.
Також програмою передбачається, що українська – мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології.
Українська також має стати основною мовою спілкування у побуті. Для цього необхідно задовольнити приватні культурні потреби україномовним якісним культурним продуктом.
Реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80 % українців в родині та побуті розмовляли українською. Частка україномовного культурного продукту має збільшитись з 55 % до 85 %.
Нагадаємо, станом на кінець 2023 року останнє місце з найбільшою соціальною дистанцією для українців займають росіяни-жителі Росії. Переважна більшість (80%) не допускали б їх навіть як туристів.
Згідно із соцопитуванням КМІС, станом лютий 2024 року в Україні є 10% тих, хто хотів би бачити російську мову або офіційною у своїй області, або взагалі другою державною. Натомість 81% або бажають її усунення з офіційного спілкування на всій території, або проти її використання у своєму регіоні.