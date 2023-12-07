В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Де оголошена тривога

Станом на 12:46 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:46 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. Закликають не ігнорувати сигнал.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 13:50 в низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Загалом повітряна тривога тривала близько години.

Атака на Україну 7 грудня

У ніч на 7 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Безпілотники запустили зі сторони мису Чауда. Загалом ворог застосував 18 ударних БпЛА, а основними напрямками були Хмельницька й Одеська області.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - писала пресслужба Повітряних сил.

До захисту країни від повітряної загрози залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.