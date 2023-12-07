В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)
По усій території України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 12:46 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:46 (alerts.in.ua)
Причина повітряної тривоги
Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. Закликають не ігнорувати сигнал.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 13:50 в низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.
Загалом повітряна тривога тривала близько години.
Атака на Україну 7 грудня
У ніч на 7 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Безпілотники запустили зі сторони мису Чауда. Загалом ворог застосував 18 ударних БпЛА, а основними напрямками були Хмельницька й Одеська області.
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - писала пресслужба Повітряних сил.
До захисту країни від повітряної загрози залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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