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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Четвер 07 грудня 2023 12:51
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В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій) Фото: в усіх областях України оголосили повітряну тривогу (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:46 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:46 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К. Закликають не ігнорувати сигнал.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - пише пресслужба Повітряних сил.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 13:50 в низці областей почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Загалом повітряна тривога тривала близько години.

Атака на Україну 7 грудня

У ніч на 7 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Безпілотники запустили зі сторони мису Чауда. Загалом ворог застосував 18 ударних БпЛА, а основними напрямками були Хмельницька й Одеська області.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - писала пресслужба Повітряних сил.

До захисту країни від повітряної загрози залучались зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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