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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Четверг 07 декабря 2023 12:51
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Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой) Фото: во всех областях Украины объявили воздушную тревогу (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:46 воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Карта выглядит так:

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:46 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К. Призывают не игнорировать сигнал.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 13:50 в ряде областей начали объявлять об отбое воздушной тревоги.

В общем воздушная тревога длилась около часа.

Атака на Украину 7 декабря

В ночь на 7 декабря российские террористы в очередной раз атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Беспилотники запустили со стороны мыса Чауда. В общей сложности враг применил 18 ударных БпЛА, а основными направлениями были Хмельницкая и Одесская области.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 15 ударных БПЛА противника", - писала пресс-служба Воздушных сил.

К защите страны от воздушной угрозы привлекались зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

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