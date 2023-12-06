ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Середа 06 грудня 2023 13:00
UA EN RU
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина Фото: в усіх областях України оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

По усій території України оголошено повітряну тривогу. Зафіксовано зліт російського винищувача МиГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:56 повітряну тривогу було оголошено по усій території України. Мапа виглядає так:

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:56 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований в Нижньогородській області Росії.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека.Зафіксовано зліт МиГ-31К з аеродрому Саваслейка", - пише пресслужба Повітряних сил.

Нічна атака 6 грудня

У ніч на 6 грудня російські терористи вкотре атакували Україну БпЛА типу Shahed. Ворог запустив безпілотники з двох напрямку - мис Чауда та Курська область.

Протиповітряна оборона знищила 41 ударний БпЛА противника. До захисту були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Усього було зафіксовано 48 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні воздушная тревога Російська Федерація
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню