"Усіх кидаємо, біжимо далі". Окупант розповів про великі втрати в Україні (перехоплення)

Військовослужбовець РФ розповів дружині про професійну аеророзвідку українських військ та погане ставлення свого командування до особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Тут всі замовляють горілку, їм присилають по 2, по 5 літрів. Це місцева валюта замість грошей", - поскаржився окупант.

За його словами, він використав такий вид розрахунку та отримав необхідну річ для його автомата. Також він поцікавився у дружини про обстановку на фронті.

"Бахмут до кінця не взяли, Бєлгород обстріляли, походу там дві електростанції горіли", - розповіла дружина.

Аеророзвідка ЗСУ

Росіянин розповів, що українські "пташки" постійно літають над ними, фотографують позиції, які особливо не прикривають.

А от окупанти не змогли так ефективно використати свій дрон, їм вдалося лише зафіксувати окопи, проте що саме в них вони не змогли встановити.

"М'ясні" штурми

"Інструктора, які навчають, говорять, що нас готують на "м'ясо", пацани розповідали, що коли йшли на штурм, то командир кричав, аби поранених не підіймали, а бігли вперед", - пояснив окупант.

Також він поскаржився, що місцеві мешканці коригують удари української артилерії.

Перехоплення розмов

Українська розвідка регулярно публікує перехоплення розмов окупантів зі своїми рідними чи друзями. Під час таких розмов росіяни розповідають про реальний стан справ на війні проти України, скаржаться на великі втрати та низькі виплати.

Нагадаємо, що російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Також під час перехоплення стало відомо, що російські військові бояться контрнаступу Збройних сил України та скаржаться на нестачу озброєння та боєприпасів.