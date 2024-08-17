З усіх "дружніх" до РФ країн Курську операцію ЗСУ засудила лише Сирія, - ЗМІ

Винятком є Сирія, правителю якої Башару Асаду війська РФ допомогли зберегти владу, а можливо, і життя. Зокрема, у заяві МЗС країни від 10 серпня сказано, що "Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курська область РФ". У повідомленні сказано, що вона спрямована на начебто цивільні об'єкти.

Тим часом МЗС Китаю, відповідаючи на питання журналістів стосовно ситуації в Курській області вказало, що Пекін "звернув увагу на ситуацію, що складалася". Там додали, що позиція КНР стосовно українського питання послідовна і зрозуміла. Китайські дипломати закликають всі сторони дотримуватися принципів так званого "охолодження" ситуації, а саме:

бойові дії не повинні поширюватися назовні;

не слід допускати ескалації збройного конфлікту;

не провокувати посилення вогню.

У свою чергу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю одному з російських телеканалів 15 серпня закликав РФ та Україну "закінчити бійку" та сісти за стіл переговорів. За його словами, війна в Україні потрібна лише "високопоставленим особам американського походження". При цьому він заявив, що Росія, відповідно до домовленостей, у разі агресії проти Білорусі введе туди свої війська, щоб надати військову підтримку.

За інформацією The Moscow Times, країни ОДКБ також не засудили дії ЗСУ. На сайті організації 16 серпня сказано, що "аналітична служба ОДКБ працює у цілодобовому режимі та уважно стежить за розвитком ситуації". Організація лише пообіцяла, що у встановлені терміни реалізують усі необхідні процедури у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу.