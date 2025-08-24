Усі їх завжди викидають: топ-3 способи, як можна їсти апельсинові шкірки

Апельсини люблять за соковиту м’якоть, а от шкірки більшість викидає. Та насправді саме вони приховують чимало користі для організму.

Чим корисна апельсинова шкірка

Містить необхідні поживні речовини

Апельсини відомі своїм багатим вмістом вітаміну С. Ціла апельсинова шкірка (або порція вагою приблизно 100 грамів) містить близько 45 мг вітаміну С.

За даними Національні інститути охорони здоров'я (NIH), така кількість становить щонайменше половину рекомендованої добової норми вітаміну С для дорослих.

Шкірка також багата на інші поживні речовини, такі як кальцій та фосфор.

Забезпечує велику кількість клітковини

Апельсинові шкірки є багатими джерелами клітковини. Вони містять близько 10,6 г.

Дослідження, опубліковані в журналі Human Nutrition Metabolism, показують, що шкірка особливо багата на пектин - розчинну клітковину. Пектин підтримує регулярне випорожнення кишечника, уповільнюючи травлення та полегшуючи вироблення здорового стільця.

Містить антиоксиданти

Шкірка містить потужні антиоксиданти, які можуть запобігати пошкодженню клітин в організмі або боротися з ним.

Дослідження у журналі Food Science Nutrition показують, що апельсинова шкірка містить більше поліфенолів (рослинних сполук), ніж інші цитрусові.

Поліфеноли можуть допомогти запобігти та лікувати хронічні захворювання, такі як:

діабет 2 типу

певні види раку

вікове зниження когнітивних функцій

Як правильно їсти апельсинові шкірки

Хоча апельсинова шкірка загалом вважається безпечною для вживання, але є деякі поради, які слід враховувати, додаючи її до свого раціону, такі як:

ретельно промийте шкірку перед вживанням , щоб видалити будь-які пестициди, хімікати чи бактерії, які часто присутні на зовнішній шкірці цитрусових

цедра - розгляньте можливість натирання апельсинової шкірки або її використання як приправи або інгредієнта для різних страв, включаючи випічку, заправки для салатів та гарніри

чай - сушену або свіжу шкірку додайте до чаю та залиште настоюватись . Вийде чудовий тонізуючий напій