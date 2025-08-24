Все их всегда выбрасывают: топ-3 способа, как можно есть апельсиновые шкурки

Апельсины любят за сочную мякоть, а вот шкурку большинство выбрасывает. Но на самом деле именно они скрывают немало пользы для организма.

РБК-Украина сообщает, как правильно ат безопасно есть апельсиновые шкурки.

Чем полезна апельсиновая шкурка

Содержит необходимые питательные вещества

Апельсины известны своим богатым содержанием витамина С. Целая апельсиновая шкурка (или порция весом примерно 100 граммов) содержит около 45 мг витамина С.

По данным Национальные институты здравоохранения (NIH), такое количество составляет по меньшей мере половину рекомендуемой суточной нормы витамина С для взрослых.

Шкурка также богата другими питательными веществами, такими как кальций и фосфор.

Обеспечивает большое количество клетчатки

Апельсиновые шкурки являются богатыми источниками клетчатки. Они содержат около 10,6 г.

Исследования, опубликованные в журнале Human Nutrition Metabolism, показывают, что шкурка особенно богата пектином - растворимой клетчаткой. Пектин поддерживает регулярное опорожнение кишечника, замедляя пищеварение и облегчая выработку здорового стула.

Содержит антиоксиданты

Шкурка содержит мощные антиоксиданты, которые могут предотвращать повреждение клеток в организме или бороться с ним.

Исследования в журнале Food Science Nutrition показывают, что апельсиновая кожура содержит больше полифенолов (растительных соединений), чем другие цитрусовые.

Полифенолы могут помочь предотвратить и лечить хронические заболевания, такие как:

диабет 2 типа

определенные виды рака

возрастное снижение когнитивных функций

Как правильно есть апельсиновые кожуры

Хотя апельсиновая кожура в целом считается безопасной для употребления, но есть некоторые советы, которые следует учитывать, добавляя ее в свой рацион, такие как:

тщательно промойте шкурку перед употреблением , чтобы удалить любые пестициды, химикаты или бактерии, которые часто присутствуют на внешней кожуре цитрусовых

цедра - рассмотрите возможность натирания апельсиновой кожуры или ее использования в качестве приправы или ингредиента для различных блюд, включая выпечку, заправки для салатов и гарниры

чай - сушеную или свежую шкурку добавьте в чай и оставьте настаиваться . Получится замечательный тонизирующий напиток