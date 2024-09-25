ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усі типи батарей електромобілів: які дешевші і які довше служать

Середа 25 вересня 2024 08:15
UA EN RU
Усі типи батарей електромобілів: які дешевші і які довше служать Фото: усі типи батарей електромобілів (media.audi.com)
Автор: Константин Широкун

Якщо власники звичайних авто переймаються потужністю і конструкцією двигуна, то у власників електромобілів свій предмет для мрій і гордощів – тягова батарея. Вони бувають кількох типів – які переваги і недоліки кожного?

Про те, які акумулятори бувають на сімейних електромобілях, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autogeek.

Не впевнені, чи варто про це нагадувати, але факт: протягом всього століття розвитку електромобілів саме акумулятори є рушієм і одночасно гальмом прогресу у цій сфері. Батарея визначає дві головні характеристики автомобіля з електротягою – пробіг на одній зарядці і швидкість поповнення запасу енергії. Чимале значення має і довговічність акумулятора, адже заміна його новим може обійтися у половину вартості всього авто.

Отже, як тільки з’являється акумулятор нового типу, електромобілі відразу отримують новий поштовх до розвитку. Поговоримо про те, які типи батарей використовуються на серійних електромобілях в наш час.

Усі типи батарей електромобілів: які дешевші і які довше служать

  • Літій-іонні (Li-ion). Ціла група сучасних батарей, які для перенесення заряду від анода до катода використовують іони літію. Всі підтипи Li-ion акумуляторів характеризуються компактністю, високою щільністю заряду, тривалим терміном служби та низьким рівнем саморозряду. До недоліків цих батарей відноситься висока собівартість і чутливість до низьких та високих температур.
  • Літій-полімерні (LiPo). Один з видів літій-іонних батарей, в них у якості електроліту використовується полімер. Ці акумулятори мають високу енергетичну щільність, меншу масу і більше можливостей щодо розміщення. Останній чинник дозволяє створювати компактні та ефективні батарейні блоки. До недоліків відноситься висока вартість виробництва.
  • Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4, LFP). Ще один вид літій-іонних акумуляторів. Безпечні та стабільні в експлуатації, вони мають тривалий термін служби, більш стійкі до високих та низьких температур. Недоліком є ​​низька енергетична щільність в порівнянні з іншими типами літій-іонних акумуляторів – тобто LFP-батарея повинна бути більшою, щоб машина мала той самий запас ходу, що й, наприклад, з батареєю LiPo.
  • Нікель-кобальт-марганцеві (Ni-Co-Mn, NMC, NCA). Ще один вид літій-іонних акумуляторів, який тільки набуває поширення; це батареї з вмістом нікелю та кобальту. Вони характеризуються високою енергетичною щільністю, відрізняються гарною ефективністю зарядки і розрядки, що дозволяє електромобілям використовувати енергію більш раціонально. Мають помірну собівартість, що робить їх доступнішими для виробників бюджетних "електричок".
  • Нікель-метал-гідридні (NiMH). Окремий і давно відомий тип батарей, є більш дешевим варіантом порівняно з літієвими батареями. Переваги у хорошій стійкості до перезарядки і байдужість щодо низьких температур. До недоліків відносять нижчу енергетичну щільність NiMH-акумуляторів та менший термін служби порівняно з літієвими аналогами. Інші мінуси – більша маса і більше місця, які вони займають в машині. Власне, сьогодні в електромобілях такі батареї зустрічаються нечасто.

Усі типи батарей електромобілів: які дешевші і які довше служать

Коротко

З оглядом на сьогоднішню ситуацію на ринку батарейних машин, потенційному власникові нового електромобіля навряд чи варто спеціально шукати модель з тим чи іншим типом батарей. Адже всі такі машини мають гарантію і на саме авто, і на акумулятор окремо. До того ж всі їхні характеристики збалансовані і узгоджені конструкторами так, що власник не відчуває проблем через певні особливості акумулятора. Інша справа, коли громадянин збирається купувати вживаний електромобіль – тоді справді варто дізнатись додаткові нюанси щодо вікових особливостей того типу акумулятора, що встановлено на його майбутньому авто.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як не нашкодити авто, коли треба залишити його на сонці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електромобілі Автомобільний ринок
NEWS
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
Оточення ніхто не допустить. В чому важливість Вугледару і навіщо РФ прагне захопити місто
DAILY
Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025