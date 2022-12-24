Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні після збою відновили роботу

Станом на 17.00 24 грудня всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні відновили свою роботу і функціонують у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Найбільш завантаженими пунктами переходу є "Устилуг", "Краківець" та "Шегині". Найменше черги станом на 24 грудня спостерігаються у "Смільниці" та на КПП "Угринів". На кордонах із Угорщиною та Словаччиною черги фактично відсутні.

Раніше повідомлялося, що на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено оформлення водіїв вантажівок та автобусів через великі черги, які виникли через збої в роботі системи "Шлях".

Також ми писали, що до кінця року на кордоні України та Польщі планують відкрити новий пункт пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце".

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