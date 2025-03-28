"Усі провали через стрільбу". Лідер біатлонної збірної України оцінив свій сезон

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний в цілому задоволений своїми виступами в сезоні, що завершився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Спорт" .

33-річний спортсмен став найкращим українським біатлоністом за підсумками Кубка світу-2024/25. У загальному заліку він – на 19-му місці.

Підручний тричі потрапляв у квіткову церемонію (4-6 місця) за результатами індивідуальних гонок. А також був у складі естафетної четвірки, яка здобула бронзову медаль на етапі в чеському Новому Месті. Результати такого рівня український біатлоніст демонстрував востаннє ще у сезоні-2018/19, коли став чемпіоном світу.

"Гадаю, це один з найкращих моїх сезонів: 19-те місце у загальному заліку Кубка світу говорить саме за себе, три потрапляння у квіткову церемонію теж багато означає. У жоден попередній сезон стільки не було, – розповів біатлоніст. – Були хороші результати, але й були провальні, передусім через стрільбу. І хоча я сильно покращив у цьому році відсоток влучань, але як раз ці провальні гонки всі були пов'язані з поганою стрільбою".

Щодо виступів на чемпіонаті світу, він для капітана національної команди вийшов не таким, як очікував спортсмен. Підручний вважає, що трохи прогадав з підготовкою. Також корективи внесла травма, яку він отримав на тренуванні.

"Загалом можна четвірку за сезон поставити", – підсумував біатлоніст.

Він також зазначив, що не планує вносити зміни у підготовку на наступний, олімпійський сезон. Зокрема, Підручний продовжить співпрацю зі словацьким фахівцем Юраєм Санітрою.

Хто такий Дмитро Підручний

33-річний уродженець села Острів Тернопільської області. Зростав у сім'ї професійних спортсменів. Батьки – Володимир та Марія Підручні – майстри спорту з лижних перегонів.

Спортивну кар'єру почав з лижних перегонів, звідки в 2005 році перейшов у біатлон. У 2012-му увійшов до складу збірної України. Брав участь у трьох Олімпіадах: Сочі-2014, Пхьончхан-2018 та Пекін-2022.

10 березня 2019 року став першим українцем – чемпіоном світу з біатлону серед чоловіків, перемігши в гонці переслідування.