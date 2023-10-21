Усі проти всіх. Що відбувається в Ізраїлі та у світі після початку війни на Близькому Сході

Незважаючи на величезну кількість подій, заяв, погроз, обіцянок та інших новин, що супроводжують війну між Ізраїлем та терористами ХАМАС, загальна картина залишається незмінною вже кілька днів. Ізраїль завдає масованих авіаударів по Сектору Газа, ХАМАС із союзниками продовжує запускати ракети по Ізраїлю, світові лідери ведуть переговори з владою Ізраїлю, палестинцями, країнами Близького Сходу і між собою – але без найменшого результату. Поки не вдається домовитися навіть про доставку обмеженої партії гуманітарної допомоги до Гази, рахунок загиблих у війні йде на тисячі.

Що відбувається в Ізраїлі та Секторі Газа

Головне питання, яке визначатиме подальший розвиток конфлікту у Газі – коли та як розпочнеться наземна фаза бойових дій. Оскільки на неї чекають уже з перших днів нападу на Ізраїль бойовиків ХАМАС, у самому Ізраїлі з'явилися навіть чутки про те, що вхід ЦАХАЛ до Сектору Газа зовсім не відбудеться.

Але офіційні особи це категорично спростовують – зараз Ізраїль просто накопичує сили та проводить "формуючі операції", щоб максимально послабити оборону ХАМАС та інших терористів перед наземною фазою. Знищення лідерів ХАМАС стали досить рутинними новинами. "Зараз ви бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Команда прийде", – заявив солдатам ЦАХАЛ у четвер, 19 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що влада Ізраїлю нібито не знає, що робити після закінчення наземної фази бойових дій: навіть якщо операція закінчиться успіхом і ХАМАС зазнає поразки, то що робити зі зруйнованим Сектором Газа далі. Очевидно, про анексію не може йтися – Ізраїль відпочатку не ставить перед собою такої мети. Крім того, навіть для такої потужної економіки відновлення регіону та подальше забезпечення зруйнованої війною Гази та її численного населення виглядає нереальним та навіть безглуздим завданням.

Система "Залізний купол" на півдні Ізраїлю (фото: Getty Images)

Втім, той же Йоав Галант заявив, що операція в Секторі Газа загалом матиме три етапи: повітряна та наземна фази, ліквідація вогнищ опору бойовиків, а далі – "створення нового режиму безпеки в Секторі Газа, зняття відповідальності Ізраїлю за повсякденне життя в Секторі Газа та створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю та всього світу". Втім, яким чином вдасться реалізувати на практиці третій етап, щоб після виходу ЦАХАЛ із Гази ця територія знову не перетворилася на осередок тероризму – поки що незрозуміло.

За інформацією Bloomberg, США вплинули на підготовку наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Газа, дещо остудивши початкові оцінки ізраїльського керівництва. Також агентство повідомляє, що американці та європейці просять відкласти початок операції, щоб звільнити хоча б частину заручників, що перебувають у руках ХАМАС – щодо цього ведуться таємні переговори за посередництва Катару (і двох американок уже вдалося звільнити).

Найпомітніша подія останніх днів війни – обстріл лікарні Аль-Ахлі в Газі, кількість жертв якої коливається від десятків до сотень людей. ХАМАС звинуватив у цьому Ізраїль, у Тель-Авіві заявили, що на госпіталь впала ракета, яку по Ізраїлю запустив "Ісламський джихад" (у середньому близько третини всіх ракет, які терористи запускають по Ізраїлю, у результаті падають на території Сектору Газа).

Наслідки удару по лікарні Аль-Ахлі (фото: Getty Images)

Відомості американської розвідки – супутникові знімки, відео та фото з місця подій, перехоплені переговори бойовиків – попередньо підтверджують, що запуск ракети здійснено з позицій палестинських бойовиків у самому Секторі Газа. Втім, арабський світ та мусульманська спільнота загалом підтримали позицію ХАМАС.

У сухому залишку через ці події зірвалися заплановані на 18 жовтня переговори американського президента Джо Байдена з лідерами Єгипту, Йорданії та Палестинської автономії (мова про лідера палестинської партії ФАТХ, яка на практиці контролює лише Західний берег річки Йордан і в цілому перебуває у ворожих відносинах з хамасівцями із Сектору Газа).

Що відбувається у світі у зв'язку з війною в Ізраїлі та Газі

Головні бойові дії зараз відбуваються у Секторі Газа, хоч і на півночі Ізраїлю, і на Західному березі річки Йордан теж неспокійно. Фактично з першого дня війни бойовики "Хезболли" активізували обстріл прикордонних районів Ізраїлю, ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь. Крім того, ізраїльські силовики здійснюють операції і на Західному березі, виявляючи місцевих бойовиків ХАМАС. Лише 20 жовтня під час цих операцій було затримано кілька десятків терористів, 13 хамасівців ліквідували, загинув і ізраїльський офіцер.

Крім того, Ізраїль завдав превентивних ударів по аеропортах сирійських Дамаска та Алеппо, через які могли перекидати підкріплення або зброю "Хезболлі". У свою чергу, атак з повітря зазнали авіабази США в Сирії та Іраку, американці збили над Червоним морем ракети, які по Ізраїлю із Ємену направило угрупування хуситів, дружнє Ірану.

Незважаючи на ці події, поки не можна говорити, що військовий конфлікт справді виплюснувся за межі Сектору Газа та околиць і став по-справжньому регіональним. І водночас, парадоксальним чином, війна Ізраїлю з ХАМАСом набула глобального характеру, нехай і не в плані безпосередньо військового конфлікту.

По всьому світу відбулися акції протесту, причому не лише в арабських чи загалом мусульманських країнах. У турецькому Стамбулі протестувальники намагалися взяти штурмом консульство Ізраїлю, багатотисячні антиізраїльські акції відбулися у Лівані, Марокко, Ірані, Іраку та інших країнах. Цікаво, що підтримка палестинців з боку інших арабських суспільств має чіткі межі. Так, за інформацією Reuters, вони побоюються можливого потоку біженців із Сектору Газа, які назавжди залишаться у їхніх країнах. За словами президента Єгипту Абделя ас-Сісі, протестувати проти прийому біженців можуть вийти мільйони його співгромадян.

Антиізраїльські акції також відбулися у низці європейських міст. У Берліні, незважаючи на заборону, протести дійшли і до сутичок із поліцією. Неспокійно було й у США, які традиційно вважаються головним союзником Ізраїлю у світі. Влада країни навіть видала глобальне попередження американцям по всьому світу бути особливо обережними через загрозу нападів. У вашингтонському Капітолії було затримано близько трьохсот учасників антиізраїльської акції. Очевидно, далеко не всі з них були арабами чи мусульманами, а виступають на підтримку палестинців (і відповідно проти дій Ізраїлю) з тих чи інших ідеологічних міркувань.

Під час антиізраїльського протесту у Берліні (фото: Getty Images)

Це якраз добре ілюструє глобалізацію ізраїльсько-палестинського протистояння, яке, залучаючи людей з інших частин планети, які не мають безпосереднього відношення до обох сторін конфлікту. Так, спонсори низки найпрестижніших американських університетів, на кшталт Гарвардського або Прінстонського, відкликають своє фінансування у зв'язку з студентськими акціями, що пройшли там, на підтримку палестинців і проти Ізраїлю.

Як повідомляє New York Times, багато американських єврейських активістів з лівих і ліволіберальних рухів (які зокрема критикували раніше політику Ізраїлю щодо палестинців) несподівано зіткнулися з хвилею неприйняття з боку своїх соратників по справі. Їх тепер вважають відповідальними за операцію, що проводиться в Секторі Газа, закликають визнати Ізраїль "країною апартеїду", а то й зовсім підтримати дії ХАМАС та заклики до знищення Ізраїлю як такого.

Потенційно такий розкол у середовищі американських лівих, які в масі своїй підтримують Демократичну партію, може мати далекосяжні наслідки в контексті майбутніх виборів. Особливо якщо протистояння на Близькому Сході набиратиме хід.

Ізраїльські солдати біля кордону з Ліваном (фото: Getty Images)

А цей сценарій поки що виглядає неминучим, питання лише у масштабах ескалації. Подальший розвиток подій залежатиме від двох факторів. Перший – наскільки успішно пройде та як надовго затягнеться наземна операція у Секторі Газа. Другий – чи піде за її початком відкриття другого фронту, очевидно, на півночі Ізраїлю, руками "Хезболли" і Ірану, що стоїть за нею. При цьому сама "Хезболла" у військовому плані є набагато грізнішою силою, ніж ХАМАС.