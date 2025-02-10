Усі підтримують добудову ХАЕС, але парламент досі зволікає, - експерт

"Ми бачимо унікальну ситуацію, коли всі ключові гравці виступають «за». МАГАТЕ підтримує добудову енергоблоків, 80% українців схвалюють проєкт, президент Зеленський закликав депутатів проголосувати, а американська компанія Westinghouse готова забезпечити паливо. Однак парламент продовжує відкладати голосування, ніби йдеться про якесь другорядне питання", – зазначив Олещук.

За його словами, енергетична безпека України – це не тема для політичних ігор.

"Добудова ХАЕС – це не просто технічне рішення, а стратегічний крок, який гарантує Україні незалежність від дорогого імпорту електроенергії. Ми не можемо дозволити собі затягувати цей процес, адже зволікання лише грає на руку тим, хто хоче залишити країну залежною від нестабільного ринку енергоресурсів", – наголосив політолог.

Законопроєкт про закупівлю атомних реакторів у Болгарії для добудови ХАЕС стоїть має бути винесений в зал для голосування наступного тижня. Олещук підкреслив, що затягування голосування може негативно позначитися не лише на енергетиці, а й на міжнародній репутації України.

"Ми маємо унікальний шанс завершити цей проєкт за підтримки міжнародних партнерів. Проте якщо парламент і далі відкладатиме ухвалення рішення, це може виглядати як небажання України реалізовувати масштабні енергетичні проєкти навіть за наявності всіх ресурсів", – підсумував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями закликав парламентарів проголосувати законопроект якнайшвидше.