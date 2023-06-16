"Усі ненавидять мене": постійна провокаторка українок у тенісі стала жертвою для Netflix

У новому серіалі Break Point від платформи Netflix побідкалася над власним нелегким становищем друга ракетка світу Аріна Сабаленко. Білоруска спробувала описати невимовні страждання через війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express .

25-річна тенісистка стала однією з головних героїнь документалки. У мережі з'явився трейлер серіалу, а прем'єра запланована на 21 червня.

Сабаленко поділилася переживаннями через війну проти України, в якій Білорусь виступила союзником Росії. Білоруска вкотре озвучила тезу, що обов'язково зробила б усе можливе для припинення війни, "якби могла на це якось вплинути". Натомість вона впевнена, що потрапила до списку постраждалих від агресії.

"Усі почали говорити про необхідність повного бану для гравців із Росії та Білорусі. Я звернула увагу, що всі якось дивно дивляться на мене, розумієте? Мені почало здаватися, що всі ненавидять мене через країну походження", – заявила Сабаленко.

Далі більше. В іншому епізоді білоруська тенісистка в сльозах кричить своїй команді російською, що хоче піти з великого спорту. За її словами, всі навколо вимагали, аби вона завершила кар'єру.

"Відверто кажучи, я думала, що припиню грати в теніс, оскільки справи йшли геть погано. Але це була наша спільна з батьком мрія, тож я сказала собі: "Я не можу просто так здатися. Він цього б не зрозумів", – заявила Сабаленко.

На недавньому "Ролан Гарросі" білоруська тенісистка двічі намагалася спровокувати українок. Після поєдинку з Мартою Костюк вона розіграла здивування через небажання киянки тиснути руку, а в матчі проти Еліни Світоліної чекала біля сітки на суперницю, хоча знала про позицію української тенісистки. Як наслідок, паризька публіка намагалася освистати Костюк і Світоліну.