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"Все ненавидят меня": постоянная провокаторша украинок в теннисе стала жертвой для Netflix

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Пятница 16 июня 2023 12:30
"Все ненавидят меня": постоянная провокаторша украинок в теннисе стала жертвой для Netflix Фото: Арина Соболенко во время "страданий" на Open Madrid (facebook.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

В новом сериале Break Point от платформы Netflix пожаловалась над собственным нелегким положением вторая ракетка мира Арина Сабаленко. Белоруска попыталась описать невыразимые страдания из-за войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

25-летняя теннисистка стала одной из главных героинь документалки. В сети появился трейлер сериала, а премьера запланирована на 21 июня.

Соболенко поделилась переживаниями из-за войны против Украины, в которой Беларусь выступила союзником России. Белоруска в очередной раз озвучила тезис, что обязательно сделала бы все возможное для прекращения войны, "если бы могла на это как-то повлиять". В то же время она уверена, что попала в список пострадавших от агрессии.

"Все начали говорить о необходимости полного бана для игроков из России и Беларуси. Я обратила внимание, что все как-то странно смотрят на меня, понимаете? Мне стало казаться, что все ненавидят меня из-за страны происхождения", – заявила Соболенко.

Дальше больше. В другом эпизоде белорусская теннисистка в слезах кричит своей команде на русском, что хочет уйти из большого спорта. По ее словам, все вокруг требовали, чтобы она завершила карьеру.

"Откровенно говоря, я думала, что перестану играть в теннис, поскольку дела шли совсем плохо. Но это была наша общая с отцом мечта, поэтому я сказала себе: "Я не могу просто так сдаться. Он бы этого не понял", – заявила Соболенко.

На недавнем "Ролан Гарросе" белорусская теннисистка дважды пыталась спровоцировать украинок. После поединка с Мартой Костюк она разыграла удивление из-за нежелания киевлянки пожимать руку, а в матче против Элины Свитолиной ждала у сетки соперницу, хотя знала о позиции украинской теннисистки. Как следствие, парижская публика пыталась освистать Костюк и Свитолину.

К слову, украинка Свитолина впервые вернулась в топ-100 рейтинга WTA после рождения дочери.

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