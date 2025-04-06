Усі балістичні ракети атакували Київ та область, - Ігнат

"На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область", - сказав він.

За словами Ігната, "Калібри" та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет.

"Таким чином не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати", - додав військовий.