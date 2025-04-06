Усі балістичні ракети атакували Київ та область, - Ігнат

Росіяни запустили по Україні шість балістичних ракет 6 квітня. Одну вдалось збити, інші атакували Київ та область.
Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"На жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область", - сказав він.
За словами Ігната, "Калібри" та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет.
"Таким чином не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати", - додав військовий.
Російські війська обстріляли Україну дронами і ракетами в ніч на 6 квітня. Так, окупанти випустили по Україні 23 ракети і 109 дронів.
У Києві одна людина загинула, троє постраждали. Крім Києва та області, росіяни атакували Миколаїв, де постраждали четверо людей, Суми, Харківську область. Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі.
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