Все баллистические ракеты атаковали Киев и область, - Игнат

Россияне запустили по Украине шесть баллистических ракет 6 апреля. Одну удалось сбить, другие атаковали Киев и область.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"К сожалению, баллистические ракеты, которых было собственно шесть, удалось уничтожить только одну. Остальные есть, к сожалению, попадания, это Киевская область", - сказал он.
По словам Игната, "Калибры" и ракеты Х-101 были уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в количестве 12 крылатых ракет.
"Таким образом не достигли они своих целей и не нанесли того вреда, который могли бы нанести", - добавил военный.
Российские войска обстреляли Украину дронами и ракетами в ночь на 6 апреля. Так, оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты и 109 дронов.
В Киеве один человек погиб, трое пострадали. Помимо Киева и области, россияне атаковали Николаев, где пострадали четыре человека, Сумы, Харьковскую область. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.