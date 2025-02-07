"Усі бачать, що ми є переможцями": що сказав Берінчик у промо чемпіонського поєдинку з Девісом (відео)

Компанія Top Rank опублікувала проморолик майбутнього бою за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі. Чинний володар поясу українець Денис Берінчик боксуватиме з американцем Кейшоном Девісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Top Rank Boxing .

Вечір боксу відбудеться в ніч з 14 на 15 лютого в Ньою-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Для Дениса Берінчика це буде перший захист чемпіонського поясу.

До офіційного промо бою під назвою "Кров, піт і сльози" потрапили кадри з тренувального табору боксерів, а також яскраві моменти їхніх попередніх поєдинків. Крім того суперника розповіли, чого очікують від майбутнього суперництва.

"Цей пояс було важко завоювати, а захищати буде ще важче", – сказав зокрема Берінчик.

Також чемпіон заявив, що весь світ бачить стійкість і незламність українців.

"Усі бачать, що ми є переможцями. Від цього усвідомлення, що я є найкращий".

Бій Берінчик – Девіс: що відомо

36-річний Денис Берінчик (19-0, 9 КО) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO 18 травня минулого року, В титульному поєдинку він переміг роздільним рішенням суддів мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

25-річний Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) у 2024 році провів три зустрічі. Він достроково розібрався з кубинським екс-чемпіоном світу Хосе Педрасою та аргентинцем Густаво Лемосом, а також перебоксував мексиканця Мігеля Мадуено (перемога одностайним рішенням). У поєдинку з Лемосом вирішувалось, хто з суперників вийде на титульний бій проти Берінчика. Девіс не залишив супернику шансів, нокаутувавши його вже в другому раунді.

Обидва боксери підходять до очної зустрічі у статусі непереможених. Прикметно також, що українець та американець свого часу ставали срібними призерами Олімпійських ігор – в Лондоні-2012 і Токіо-2020 відповідно.

В Україні поєдинок Берінчик – Девіс та весь файткард вечора боксу від компанії Top Rank офіційно покаже медіасервіс MEGOGO.