"Все видят, что мы являемся победителями": что сказал Беринчик в промо чемпионского поединка с Дэвисом (видео)
Компания Top Rank опубликовала проморолик предстоящего боя за титул чемпиона мира WBO в легком весе. Действующий обладатель пояса украинец Денис Беринчик будет боксировать с американцем Кейшоном Дэвисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Top Rank Boxing.
Вечер бокса состоится в ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден". Для Дениса Беринчика это будет первая защита чемпионского пояса.
В официальное промо боя под названием "Кровь, пот и слезы" попали кадры из тренировочного лагеря боксеров, а также яркие моменты их предыдущих поединков. Кроме того соперника рассказали, чего ожидают от предстоящего соперничества.
"Этот пояс было трудно завоевать, а защищать будет еще труднее", - сказал в частности Беринчик.
Также чемпион заявил, что весь мир видит стойкость и несокрушимость украинцев.
"Все видят, что мы являемся победителями. От этого осознание, что я лучший".
Бой Беринчик - Дэвис: что известно
36-летний Денис Беринчик (19-0, 9 КО) завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO 18 мая прошлого года, в титульном поединке он победил раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете. С тех пор в ринг не выходил.
25-летний Кейшон Дэвис (12-0, 8 KO) в 2024 году провел три встречи. Он досрочно разобрался с кубинским экс-чемпионом мира Хосе Педрасой и аргентинцем Густаво Лемосом, а также перебоксировал мексиканца Мигеля Мадуэно (победа единогласным решением). В поединке с Лемосом решалось, кто из соперников выйдет на титульный бой против Беринчика. Дэвис не оставил сопернику шансов, нокаутировав его уже во втором раунде.
Оба боксера подходят к очной встрече в статусе непобежденных. Примечательно также, что украинец и американец в свое время становились серебряными призерами Олимпийских игр - в Лондоне-2012 и Токио-2020 соответственно.
В Украине поединок Беринчик - Дэвис и весь файткард вечера бокса от компании Top Rank официально покажет медиасервис MEGOGO.
Ранее промоутер Усика рассказал о возможности поединка украинского чемпиона с самым перспективным хевивейтером мира.
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