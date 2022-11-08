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Пошкоджену інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК

Фото: у ДТЕК заявили, що пошкоджену інфраструктуру України не можна відновити за два тижні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фахівці не зможуть відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено через обстріли росіян, за два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі "Еспресо".

За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури - це надто оптимістичний прогноз.

"У нас 40% інфраструктури пошкоджено і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", - зазначив Сахарук.

Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.

"Вони розривають обладнання на шматки - це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав Сахарук.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що фахівці сподіваються за 2-3 відновити проблематичні моменти в енергетичній інфраструктурі столиці, яка була пошкоджена атаками росіян.

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ДТЕКЕлектроенергіяинфраструктураВійна Росії проти України