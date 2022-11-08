Пошкоджену інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК

За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури - це надто оптимістичний прогноз.

"У нас 40% інфраструктури пошкоджено і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", - зазначив Сахарук.

Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.

"Вони розривають обладнання на шматки - це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав Сахарук.