Поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели, - ДТЭК

По его словам, две недели на восстановление инфраструктуры - это слишком оптимистичный прогноз.

"У нас 40% инфраструктуры повреждены и ее нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть", - отметил Сахарук.

Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры не предназначены к тому, чтобы выдержать ракетные удары.

"Они разрывают оборудование на куски - это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем", - добавил Сахарук.