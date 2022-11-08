RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели, - ДТЭК

Фото: в ДТЭК заявили, что поврежденную инфраструктуру Украины нельзя восстановить за две недели (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Специалисты не смогут восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, которая была повреждена из-за обстрелов россиян, за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире "Эспрессо".

По его словам, две недели на восстановление инфраструктуры - это слишком оптимистичный прогноз.

"У нас 40% инфраструктуры повреждены и ее нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть", - отметил Сахарук.

Он отметил, что объекты энергетической инфраструктуры не предназначены к тому, чтобы выдержать ракетные удары.

"Они разрывают оборудование на куски - это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем", - добавил Сахарук.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что специалисты надеются за 2-3 восстановить проблематические моменты в энергетической инфраструктуре столицы, которая была повреждена атаками россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергияинфраструктураВойна России против Украины