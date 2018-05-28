Ущерб США от урагана Альберто может составить 1 млрд долларов, - Bloomberg

Наибольшую угрозу для юга США представляют наводнения

Ущерб от урагана Альберто, который приближается к побережью США, может составить порядка 1 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки аналитической компании Enki Research.

Сообщается, что, по оценкам Enki Research, непосредственно ущерб в южных штатах составит 400-500 млн долларов. Кроме того, еще 600 млн долларов они потеряют в результате снижения активности туристов.

Отметим, по мнению экспертов Enki Research, наибольшую угрозу для юга США представляют наводнения, в особенности это касается территорий, удаленных от побережья. Существует также риск масштабного повала деревьев из-за сильного ветра и размыва почвы.

Напомним, ранее МИД предупреждал украинцев о чрезвычайном положении в США из-за урагана Альберто. В частности, в связи с приближением стихийного бедствия чрезвычайное положение объявили в Алабаме, Флориде и Миссисипи.