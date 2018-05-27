МИД предупреждает украинцев о чрезвычайном положении в США из-за урагана Альберто

Чрезвычайное положение объявили в Алабаме, Флориде и Миссисипи

В трех штатах США объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто. Об этом в Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Штаты Алабама, Флорида и Миссисипи (США) объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто", - сообщил Кирилич.

Штати Алабама, Флорида та Міссісіпі (США) оголосили надзвичайний стан у зв'язку з наближенням урагану Альберто. Консул: +1 202 765-4681. pic.twitter.com/vzKFkfvsyI — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) May 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в США ущерб от стихийных бедствий в 2017 году составил 306 млрд долларов. В частности только потери от урагана "Харви" превысили 125 млрд долларов, а ураганы "Мария" и "Ирма" обошлись в 90 млрд и 50 млрд долларов соответственно. По оценке экспертов, совокупные потери США от лесных пожаров, охвативших летом-осенью 2017 года сразу несколько штатов, составили порядка 18 млрд долларов, что втрое превзошло предыдущий рекорд