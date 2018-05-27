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МИД предупреждает украинцев о чрезвычайном положении в США из-за урагана Альберто

НовостиОбщество    27.05.2018 - 11:46
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)
Фото: иллюстративное фото (pixabay.com/tpsdave)

Чрезвычайное положение объявили в Алабаме, Флориде и Миссисипи

В трех штатах США объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто. Об этом в Twitter сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Штаты Алабама, Флорида и Миссисипи (США) объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана Альберто", - сообщил Кирилич.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в США ущерб от стихийных бедствий в 2017 году составил 306 млрд долларов. В частности только потери от урагана "Харви" превысили 125 млрд долларов, а ураганы "Мария" и "Ирма" обошлись в 90 млрд и 50 млрд долларов соответственно. По оценке экспертов, совокупные потери США от лесных пожаров, охвативших летом-осенью 2017 года сразу несколько штатов, составили порядка 18 млрд долларов, что втрое превзошло предыдущий рекорд

 

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Теги публикации: МИД Украины, Соединенные Штаты Америки, ураган  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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