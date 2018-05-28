Збитки США від урагану Альберто можуть скласти 1 млрд доларів, - Bloomberg

Найбільшу загрозу для півдня США представляють повені

Збиток від урагану Альберто, який наближається до узбережжя США, може скласти близько 1 млрд доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на оцінки аналітичної компанії Enki Research.

Повідомляється, що, за оцінками Enki Research, безпосередні збитки в південних штатах складуть 400-500 млн доларів. Крім того, ще 600 млн доларів вони втратять у результаті зниження активності туристів.

Відзначимо, на думку експертів Enki Research, найбільшу загрозу для півдня США становлять повені, особливо це стосується територій, віддалених від узбережжя. Існує також ризик масштабного повала дерев через сильний вітер і розмив грунту.

Нагадаємо, раніше МЗС попереджав українців про надзвичайний стан в США через ураган Альберто. Зокрема, у зв'язку з наближенням стихійного лиха надзвичайний стан оголосили в Алабамі, Флориді і Міссісіпі.