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Збитки США від урагану Альберто можуть скласти 1 млрд доларів, - Bloomberg

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 09:46
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com/tpsdave)

Найбільшу загрозу для півдня США представляють повені

Збиток від урагану Альберто, який наближається до узбережжя США, може скласти близько 1 млрд доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на оцінки аналітичної компанії Enki Research.

Повідомляється, що, за оцінками Enki Research, безпосередні збитки в південних штатах складуть 400-500 млн доларів. Крім того, ще 600 млн доларів вони втратять у результаті зниження активності туристів.

Відзначимо, на думку експертів Enki Research, найбільшу загрозу для півдня США становлять повені, особливо це стосується територій, віддалених від узбережжя. Існує також ризик масштабного повала дерев через сильний вітер і розмив грунту.

Нагадаємо, раніше МЗС попереджав українців про надзвичайний стан в США через ураган Альберто. Зокрема, у зв'язку з наближенням стихійного лиха надзвичайний стан оголосили в Алабамі, Флориді і Міссісіпі.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, ущерб, ураган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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