UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ущерб от действий оккупантов в Украине уже составил 500 млрд долларов - Минфин

Автор: Наталья Юрченко

Убытки от действий российских оккупантов в Украине составляют по меньшей мере треть ежегодного ВВП страны. По предварительным данным, это не менее 500 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление министра финансов Сергея Марченко.

По его словам, на 10 областей, где сейчас идут боевые действия, приходится половина ВВП Украины. Одни из важнейших точек - это Харьков, Киев и Мариуполь

"Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны", - заявил Марченко.

Кроме того, он добавил, что резко снизились доходы бюджета из-за бездействия таможни.

"На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление", - отметил министр.

Напомним, в Верховной Раде заверили, что, несмотря на войну, Пенсионный фонд выплачивает пенсии в полном объеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины